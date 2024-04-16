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В Ростове-на-Дону осудили готовивших теракт в Ставрополе участников ИГ

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RT
Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону вынес приговоры участникам террористической организации «Исламское государство»*, которые готовили теракт в торговом центре в Ставрополе. Об этом сообщает пресс-служба суда.
В Ростове-на-Дону осудили готовивших теракт в Ставрополе участников ИГ
  • Gettyimages.ru

Как установило следствие, 1 октября 2022 года Тимур Бухаров, Миясат Ирккуева, Абдула Ирккуев и Ансар Гусейнов  добровольно вступили в ИГ, отправив в мессенджере аудиозапись с присягой участнику террористического сообщества. Через день куратор приказал им совершить теракт в Ставрополе.

4 октября боевики изучили места для установки СВУ и пути отхода в торговом центре, а также приобрели компоненты для взрывного устройства и начали его сборку.

Спустя два дня преступников задержали. Ирккуеву приговорили к шести годам колонии, остальных участников группировки — к 14 и 15 годам заключения. 

Ранее RT сообщал, что фигурант дела о теракте в «Крокусе» Шарипзода обжаловал арест.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 29.12.201

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