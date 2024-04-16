«Грады» костромских десантников уничтожили командный пункт ВСУ в Часовом Яре

Расчёты РСЗО БМ-21 «Град» костромских десантников уничтожили скопление живой силы и техники ВСУ в Часовом Яре.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, в ходе работы расчёта было уничтожено до взвода резервов украинских военных.

Ранее Ми-35М поразил опорные пункты и живую силу ВСУ на Купянском направлении.