«Грады» костромских десантников уничтожили командный пункт ВСУ в Часовом Яре
Расчёты РСЗО БМ-21 «Град» костромских десантников уничтожили скопление живой силы и техники ВСУ в Часовом Яре.
Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, в ходе работы расчёта было уничтожено до взвода резервов украинских военных.
Ранее Ми-35М поразил опорные пункты и живую силу ВСУ на Купянском направлении.
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