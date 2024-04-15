СНБО: на Украине собираются блокировать некоторые российские TikTok-каналы

На Украине собираются блокировать некоторые российские TikTok-каналы. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации СНБО.

«Центр противодействия дезинформации начал официальное сотрудничество с администрацией соцсети TikTok для противодействия распространению российской пропаганды в Сети», — говорится в сообщении.

Ранее Институт национальной памяти Украины назвал русского писателя Михаила Булгакова символом «имперской политики» России.

23 февраля неизвестные осквернили мемориал в центре Харькова, вымазав краской памятник погибшим воинам Красной армии и плиты, установленные в честь российских городов.