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СНБО: на Украине собираются блокировать некоторые российские TikTok-каналы

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На Украине собираются блокировать некоторые российские TikTok-каналы. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации СНБО.
СНБО: на Украине собираются блокировать некоторые российские TikTok-каналы
  • Gettyimages.ru

«Центр противодействия дезинформации начал официальное сотрудничество с администрацией соцсети TikTok для противодействия распространению российской пропаганды в Сети», — говорится в сообщении.

Ранее Институт национальной памяти Украины назвал русского писателя Михаила Булгакова символом «имперской политики» России.

23 февраля неизвестные осквернили мемориал в центре Харькова, вымазав краской памятник погибшим воинам Красной армии и плиты, установленные в честь российских городов.

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