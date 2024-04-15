Defence 24: планирующие бомбы ВС России стали серьёзной угрозой для ВСУ

Применяемые Вооружёнными силами России в зоне специальной военной операции планирующие бомбы, оснащённые так называемым унифицированным модулем планирования и коррекции, стали серьёзной угрозой для украинской армии.

Об этом пишет портал Defence 24.

«Проблема из-за российских планирующих бомб и, как следствие, вопрос борьбы с их носителями, вскоре станут ключевыми для ВСУ», — говорится в публикации.

Как пишет автор статьи, в последние несколько месяцев Россия нарастила использование таких бомб. Уточняется, что это оружие позволяет российской тактической авиации атаковать цели, оставаясь при этом вне досягаемости противовоздушной обороны ВСУ.

Ранее о разрушительных ударах российских авиабомб по ВСУ сообщил немецкий телеканал Die Welt.