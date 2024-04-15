Шмыгаль: деньги на телемарафон не перенаправят на нужды ВСУ
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти не будут перенаправлять выделенные на финансирование украинского телемарафона деньги на нужды ВСУ.
- РИА Новости
«Перераспределение указанных в петиции расходов... не является целесообразным», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина готова получать военную помощь от США в кредит.
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