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Шмыгаль: деньги на телемарафон не перенаправят на нужды ВСУ

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Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти не будут перенаправлять выделенные на финансирование украинского телемарафона деньги на нужды ВСУ.
Шмыгаль: деньги на телемарафон не перенаправят на нужды ВСУ
  • РИА Новости

«Перераспределение указанных в петиции расходов... не является целесообразным», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина готова получать военную помощь от США в кредит.

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