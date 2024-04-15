Шмыгаль: деньги на телемарафон не перенаправят на нужды ВСУ

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти не будут перенаправлять выделенные на финансирование украинского телемарафона деньги на нужды ВСУ.

РИА Новости

«Перераспределение указанных в петиции расходов... не является целесообразным», — приводит его слова РИА Новости. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина готова получать военную помощь от США в кредит.