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Мишустин заявил об ускорении реализации промышленных проектов Москвы и Минска

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Глава правительства России Михаил Мишустин на встрече с белорусским коллегой Романом Головченко заявил, что Москва и Минск ускоряют реализацию совместных промышленных проектов.

Об этом пишет РИА Новости.

По словам Мишустина, Россия и Белоруссия уделяют приоритетное внимание укреплению торгово-экономического сотрудничества. В данный момент стороны ускоряют реализацию 25 проектов в области промышленной кооперации.

Также Мишустин сказал, что в 2023 году показатели взаимного товарооборота составили 4 трлн 200 млрд российских рублей.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что Минск при необходимости может помочь Москве в переговорах с Киевом.

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