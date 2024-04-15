Мишустин заявил об ускорении реализации промышленных проектов Москвы и Минска
Об этом пишет РИА Новости.
По словам Мишустина, Россия и Белоруссия уделяют приоритетное внимание укреплению торгово-экономического сотрудничества. В данный момент стороны ускоряют реализацию 25 проектов в области промышленной кооперации.
Также Мишустин сказал, что в 2023 году показатели взаимного товарооборота составили 4 трлн 200 млрд российских рублей.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что Минск при необходимости может помочь Москве в переговорах с Киевом.