В Токмаке завершили аварийно-спасательные работы после удара ВСУ

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о завершении аварийно-спасательных работ в Токмаке после удара ВСУ.

«Аварийно-спасательные работы в Токмаке завершены. Число погибших в результате террористической атаки со стороны ВСУ составило 16 человек, среди них три ребёнка. Всего пострадали 28 человек», — сказал он.

Балицкий поблагодарил медиков, волонтёров и сотрудников спецслужб за круглосуточную помощь в поисковых работах.

Ранее сообщалось об 11 погибших.

13 апреля следователи СК России заявили, что расследуют обстрел Токмака в Запорожской области военными ВСУ.