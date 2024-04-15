RT в Telegram
Подпишись

В Токмаке завершили аварийно-спасательные работы после удара ВСУ

Короткая ссылка
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о завершении аварийно-спасательных работ в Токмаке после удара ВСУ.
В Токмаке завершили аварийно-спасательные работы после удара ВСУ
  • РИА Новости

«Аварийно-спасательные работы в Токмаке завершены. Число погибших в результате террористической атаки со стороны ВСУ составило 16 человек, среди них три ребёнка. Всего пострадали 28 человек», — сказал он.

Балицкий поблагодарил медиков, волонтёров и сотрудников спецслужб за круглосуточную помощь в поисковых работах.

Ранее сообщалось об 11 погибших.

13 апреля следователи СК России заявили, что расследуют обстрел Токмака в Запорожской области военными ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить