В Токмаке завершили аварийно-спасательные работы после удара ВСУ
- РИА Новости
«Аварийно-спасательные работы в Токмаке завершены. Число погибших в результате террористической атаки со стороны ВСУ составило 16 человек, среди них три ребёнка. Всего пострадали 28 человек», — сказал он.
Балицкий поблагодарил медиков, волонтёров и сотрудников спецслужб за круглосуточную помощь в поисковых работах.
Ранее сообщалось об 11 погибших.
13 апреля следователи СК России заявили, что расследуют обстрел Токмака в Запорожской области военными ВСУ.