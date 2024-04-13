Балицкий: число погибших в результате атаки ВСУ на Токмак выросло до 11
- РИА Новости
- © Юрий Войткевич
По его словам, было поднято тело ещё одной погибшей. Продолжаются поиски женщины с малолетним ребёнком.
«На данный момент в результате террористической атаки 11 погибших, двое без вести пропавших, 20 человек пострадавших», — написал он в своём Telegram.
Он добавил, что администрация Токмака составляет списки на выплату материальной помощи.
Выплаты в размере 1 млн рублей получат родственники погибших, 750 тыс. рублей — тяжелораненые, 500 тыс. — средней степени тяжести, 250 тыс. — получившие лёгкие ранения или контузию.
Ранее сообщалось, что следователи СК России расследуют обстрел Токмака в Запорожской области военными ВСУ.