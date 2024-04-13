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Балицкий: число погибших в результате атаки ВСУ на Токмак выросло до 11

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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что число погибших в результате атаки ВСУ на Токмак выросло до 11.
Балицкий: число погибших в результате атаки ВСУ на Токмак выросло до 11
  • РИА Новости
  • © Юрий Войткевич

По его словам, было поднято тело ещё одной погибшей. Продолжаются поиски женщины с малолетним ребёнком.

«На данный момент в результате террористической атаки 11 погибших, двое без вести пропавших, 20 человек пострадавших», — написал он в своём Telegram.

Он добавил, что администрация Токмака составляет списки на выплату материальной помощи.

Выплаты в размере 1 млн рублей получат родственники погибших, 750 тыс. рублей — тяжелораненые, 500 тыс. — средней степени тяжести, 250 тыс. — получившие лёгкие ранения или контузию.

Ранее сообщалось, что следователи СК России расследуют обстрел Токмака в Запорожской области военными ВСУ.

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