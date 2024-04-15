Подполье: российские военные ударили по складу ВСУ в районе Краснополья
- РИА Новости
«Радовали бандеровцев, засевших в Краснополье — почти на границе с Белгородской областью — и имеющих наглость продолжать обстрелы русской территории. Артиллерия, в том числе миномёты и удары дронами... Дроном попали в небольшой склад», — заявил он РИА Новости.
По словам Лебедева, взрыв было слышно за несколько километров.
Кроме того, по данным подполья, российские военные поразили скопление ВСУ в Гуляйполе.
Также известно, что ВС России ударили по расположению наёмников из Франции в Славянске.