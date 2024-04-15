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Подполье: российские военные ударили по складу ВСУ в районе Краснополья

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Российские военные ударили по складу ВСУ в окрестностях Краснополья в Сумской области, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Подполье: российские военные ударили по складу ВСУ в районе Краснополья
  • РИА Новости

«Радовали бандеровцев, засевших в Краснополье — почти на границе с Белгородской областью — и имеющих наглость продолжать обстрелы русской территории. Артиллерия, в том числе миномёты и удары дронами... Дроном попали в небольшой склад», — заявил он РИА Новости.

По словам Лебедева, взрыв было слышно за несколько километров.

Кроме того, по данным подполья, российские военные поразили скопление ВСУ в Гуляйполе.

Также известно, что ВС России ударили по расположению наёмников из Франции в Славянске.

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