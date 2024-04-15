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Маргарита Симоньян: на время спецоперации в медиа необходимо усилить дисциплину

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Главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» выразила мнение, что на время спецоперации на Украине в медиа необходимо усилить дисциплину.

Об этом она сказала, комментируя цензуру в Израиле при освещении военных действий, а также приведённые Соловьёвым примеры того, как некоторые российские блогеры, журналисты, рассказывая об ударах ВСУ по России, бездумно сообщают данные, раскрывая местоположение военных объектов.

«Иран говорит: «Все цели поражены». Израиль говорит: «99% отразили». И нет ни одного видеодоказательства. Это можно называть военной цензурой, а можно называть дисциплиной, которая и должна быть в стране, находящейся в состоянии войны, как находится Израиль всю историю существования. И у нас сейчас специальная военная операция, дисциплины нам надо побольше», — отметила Симоньян.

Ранее глава Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммад Багери объявил о завершении военной операции против Израиля. Как отметил президент исламской республики Ибрагим Раиси, удары были нанесены в рамках права на самооборону из-за нападения Израиля на иранскую дипмиссию в Сирии. 

СМИ сообщали, что Иран выпустил по Израилю порядка 185 беспилотников.

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