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Симоньян — о словах Жириновского про Украину: надеюсь, что они будут пророческими

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Главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» выразила надежду, что слова скончавшегося лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что все забудут про Украину, окажутся пророческими.
Симоньян — о словах Жириновского про Украину: надеюсь, что они будут пророческими
  • RT

«И что касается происходящего, мне очень хочется надеяться, что его пророческие слова о том, что все забудут про Украину, — они действительно окажутся пророческими. Это главное, что волнует лично меня во всём этом конфликте», — заявила она.

Вместе с этим Симоньян перефразировала Шекспира и пожелала «выздоровления на оба ваши дома».

«Будьте все счастливы, богаты, сыты. Отстаивайте интересы своих стран, нас — оставьте в покое. Нас и нашу Украину оставьте в покое. Забудьте об этом. Это будет для нас замечательный итог», — добавила она.

Ранее Жириновский в одном из старых эфиров на телеканале «Россия 1» заявил, что на Украине в 2024 году не будет выборов, а на Ближнем Востоке начнутся «такие события, что все забудут, что такое вообще Украина». Он заявлял, что эти события будут связаны с Ираном.

14 апреля в МИД России выразили озабоченность из-за эскалации ситуации между Ираном и Израилем.

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