ВСУ обстреляли кассетными снарядами Горловку в ДНР

Вооружённые силы Украины 14 апреля обстреляли кассетными снарядами город Горловку в Донецкой Народной Республике.

Такую информацию приводит в своём Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В сообщении отмечается, что обстрел с применением четырёх 155-мм кассетных снарядов был произведён около 17:10 мск. Огонь вёлся со стороны населённого пункта Дзержинск.

Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли кассетными снарядами посёлок Суземка в Брянской области.