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ВСУ обстреляли кассетными снарядами Горловку в ДНР

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Вооружённые силы Украины 14 апреля обстреляли кассетными снарядами город Горловку в Донецкой Народной Республике.
ВСУ обстреляли кассетными снарядами Горловку в ДНР
  • РИА Новости

Такую информацию приводит в своём Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В сообщении отмечается, что обстрел с применением четырёх 155-мм кассетных снарядов был произведён около 17:10 мск. Огонь вёлся со стороны населённого пункта Дзержинск.

Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли кассетными снарядами посёлок Суземка в Брянской области.

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