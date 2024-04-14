ВСУ обстреляли кассетными снарядами Горловку в ДНР
- РИА Новости
Такую информацию приводит в своём Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
В сообщении отмечается, что обстрел с применением четырёх 155-мм кассетных снарядов был произведён около 17:10 мск. Огонь вёлся со стороны населённого пункта Дзержинск.
Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли кассетными снарядами посёлок Суземка в Брянской области.