ВСУ обстреляли кассетными снарядами посёлок Суземка в Брянской области
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Как сообщил в личном Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз, по предварительным данным, в результате обстрела пострадала мирная жительница.
«Ей оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал он.
Также, по словам Богомаза, частичные повреждения получили несколько жилых домовладений, хозяйственные постройки и легковой автомобиль.
Ране сообщалось, что средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над Брянской областью.