ВСУ обстреляли кассетными снарядами посёлок Суземка в Брянской области

Вооружённые силы Украины обстреляли кассетными снарядами посёлок Суземка — административный центр Суземского района Брянской области.

Как сообщил в личном Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз, по предварительным данным, в результате обстрела пострадала мирная жительница.

«Ей оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал он.

Также, по словам Богомаза, частичные повреждения получили несколько жилых домовладений, хозяйственные постройки и легковой автомобиль.

Ране сообщалось, что средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над Брянской областью.