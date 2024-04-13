RT в Telegram
Подпишись

ВСУ обстреляли кассетными снарядами посёлок Суземка в Брянской области

Короткая ссылка
Вооружённые силы Украины обстреляли кассетными снарядами посёлок Суземка — административный центр Суземского района Брянской области.
ВСУ обстреляли кассетными снарядами посёлок Суземка в Брянской области
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Как сообщил в личном Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз, по предварительным данным, в результате обстрела пострадала мирная жительница.

«Ей оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал он.

Также, по словам Богомаза, частичные повреждения получили несколько жилых домовладений, хозяйственные постройки и легковой автомобиль.

Ране сообщалось, что средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над Брянской областью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить