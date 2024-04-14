Две женщины пострадали при сбросе боеприпаса ВСУ на автобус в ДНР

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявило, что две женщины получили ранения при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ на автобус в Александровке.

«Населённый пункт Александровка: в результате сброса ВОП с БПЛА на маршрутный автобус по улице Школьной ранена женщина 1951 года рождения», — говорится в заявлении представительства в Telegram.

Позднее в СЦКК уточнили, что в результате утреннего сброса ВОП с БПЛА на автобус городского маршрута 99 «б» ранения получил ещё один человек — женщина 1964 года рождения.

Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что украинские военные занимаются охотой за мирным населением республики с помощью беспилотников.