Советник главы ДНР: ВСУ охотятся за мирным населением республики с помощью БПЛА

Советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что украинские военные занимаются охотой за мирным населением республики с помощью беспилотников.

Об этом он рассказал РИА Новости.

«Это широкая практика, которую применяют сегодня вооружённые формирования Украины, — мы её называем эсэсовской практикой. И они сегодня охотятся за ранеными, охотятся за гражданскими», — отметил советник главы ДНР.

В качестве примера он привёл уже расследуемое российскими следователями происшествие, когда коммунальные службы прибыли ликвидировать последствия обстрела, но не могли помочь пострадавшему, так как рядом «роились дроны».

Также он указал на то, что ВСУ превратили путь из Донецка в Горловку в «дорогу смерти».

«Там же стоят остовы именно гражданских машин, там нет военной техники... Сгоревшие остовы обычных гражданских машин стоят вдоль дороги», — рассказал Кимаковский.

Ранее сообщалось, что количество жителей Горловки в ДНР, пострадавших в результате обстрела со стороны ВСУ, увеличилось до восьми.