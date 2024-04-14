В Горловке в результате атаки БПЛА пострадали двое сотрудников МЧС России
- РИА Новости
Отмечается, что пострадавшие принимали участие в тушении частного дома, который загорелся в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника.
«Во время тушения произошла повторная атака с БПЛА. В результате этого пострадали двое сотрудников МЧС России. Им оказывается медицинская помощь», — отмечается в сообщении.
Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ охотятся за мирным населением республики с помощью беспилотников.