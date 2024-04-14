RT в Telegram
Подпишись

В Горловке в результате атаки БПЛА пострадали двое сотрудников МЧС России

Короткая ссылка
Двое сотрудников МЧС России получили ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата в Никитовском районе Горловки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В Горловке в результате атаки БПЛА пострадали двое сотрудников МЧС России
  • РИА Новости

Отмечается, что пострадавшие принимали участие в тушении частного дома, который загорелся в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника.

«Во время тушения произошла повторная атака с БПЛА. В результате этого пострадали двое сотрудников МЧС России. Им оказывается медицинская помощь», — отмечается в сообщении.

Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ охотятся за мирным населением республики с помощью беспилотников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить