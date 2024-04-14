Балицкий: число погибших в результате атаки ВСУ на Токмак выросло до 16
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Об этом он написал в своём Telegram.
«Количество погибших в результате террористической атаки ВСУ на Токмак увеличилось до 16», — указал глава региона.
Балицкий уточнил, что четыре тела спасатели подняли из-под завалов, среди них один ребёнок. При этом один человек скончался в больнице.
«Из 20 пострадавших 12 человек остаются в тяжёлом состоянии в лечебных учреждениях, восемь переведены на стационарное лечение», — добавил губернатор.
Отмечается, что разбор завалов и поиски на месте трагедии продолжаются.
Ранее сообщалось об 11 погибших.
13 апреля следователи СК России заявили, что расследуют обстрел Токмака в Запорожской области военными ВСУ.