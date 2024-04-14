Балицкий: число погибших в результате атаки ВСУ на Токмак выросло до 16

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что число погибших в результате атаки ВСУ на Токмак выросло до 16.

Об этом он написал в своём Telegram.

«Количество погибших в результате террористической атаки ВСУ на Токмак увеличилось до 16», — указал глава региона.

Балицкий уточнил, что четыре тела спасатели подняли из-под завалов, среди них один ребёнок. При этом один человек скончался в больнице.

«Из 20 пострадавших 12 человек остаются в тяжёлом состоянии в лечебных учреждениях, восемь переведены на стационарное лечение», — добавил губернатор.

Отмечается, что разбор завалов и поиски на месте трагедии продолжаются.

Ранее сообщалось об 11 погибших.

13 апреля следователи СК России заявили, что расследуют обстрел Токмака в Запорожской области военными ВСУ.