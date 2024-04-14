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ТАСС: ВСУ использовали бомбы GLSDB при ударе по Токмаку

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При ударе по Токмаку ВСУ использовали бомбы малого диаметра наземного базирования GLSDB, разработанные НАТО.

«Для ударов по Токмаку ВСУ впервые применили снаряды GLSDB... Снаряды запускаются из систем HIMARS и были разработаны концернами Boeing и Saab Group», — заявили ТАСС в оперативных службах.

Уточняется, что выводы были сделаны на основе найденных осколков на месте прилёта.

Ранее сообщалось, что следователи СК России расследуют обстрел Токмака в Запорожской области военными ВСУ.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что число погибших в результате атаки ВСУ на Токмак выросло до 11.

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