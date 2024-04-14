ТАСС: ВСУ использовали бомбы GLSDB при ударе по Токмаку

При ударе по Токмаку ВСУ использовали бомбы малого диаметра наземного базирования GLSDB, разработанные НАТО.

«Для ударов по Токмаку ВСУ впервые применили снаряды GLSDB... Снаряды запускаются из систем HIMARS и были разработаны концернами Boeing и Saab Group», — заявили ТАСС в оперативных службах.

Уточняется, что выводы были сделаны на основе найденных осколков на месте прилёта.

Ранее сообщалось, что следователи СК России расследуют обстрел Токмака в Запорожской области военными ВСУ.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что число погибших в результате атаки ВСУ на Токмак выросло до 11.