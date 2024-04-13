МИД Киргизии позитивно воспринял слова Захаровой о жене сотрудника посольства
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«С удовлетворением восприняли комментарий официального представителя МИД Российской Федерации М. Захаровой о незыблемости дипломатического статуса», — цитирует заявление РИА Новости.
Также в министерстве хорошо восприняли уверения российской стороны в приверженности страны Венской конвенции о дипломатических сношениях.
Ранее МИД Киргизии выразил озабоченность в связи с действиями столичной полиции по отношению к членам семьи дипломата республики в Москве. По факту жалобы киргизской стороны была организована проверка.