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МИД Киргизии позитивно воспринял слова Захаровой о жене сотрудника посольства

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В Министерстве иностранных дел Киргизии положительно восприняли заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой по поводу незыблемости дипломатического статуса в рамках ситуации с женой сотрудника киргизской дипмиссии.
МИД Киргизии позитивно воспринял слова Захаровой о жене сотрудника посольства
  • © МИД РФ

«С удовлетворением восприняли комментарий официального представителя МИД Российской Федерации М. Захаровой о незыблемости дипломатического статуса», — цитирует заявление РИА Новости.

Также в министерстве хорошо восприняли уверения российской стороны в приверженности страны Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Ранее МИД Киргизии выразил озабоченность в связи с действиями столичной полиции по отношению к членам семьи дипломата республики в Москве. По факту жалобы киргизской стороны была организована проверка.

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