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В Минздраве ЛНР рассказали о состоянии пострадавших от обстрела ВСУ

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В Минздраве ЛНР заявили, что состояние пострадавших при ракетном обстреле ВСУ машиностроительного завода в Луганске оценивается как тяжёлое и крайне тяжёлое.
В Минздраве ЛНР рассказали о состоянии пострадавших от обстрела ВСУ
  • Gettyimages.ru

«Пациенты тяжёлые. Основной характер травм — множественные переломы и ампутации. Это работники предприятия», — указала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в Telegram правительства республики.

Вместе с этим она добавила, что у пострадавших жителей близлежащих к заводу домов лёгкие осколочные ранения.

Всем раненым оказывается медицинская помощь.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что после ракетного удара ВСУ по Луганску пострадали девять человек. По его словам, среди пострадавших семь сотрудников машиностроительного завода и двое жителей близлежащих домов.

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