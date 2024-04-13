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Число пострадавших при обстреле Луганска со стороны ВСУ увеличилось до девяти

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Девять мирных жителей Луганска получили ранения в результате ракетного удара, нанесённого Вооружёнными силами Украины. Об этом сообщил в личном Telegram-канале глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
Число пострадавших при обстреле Луганска со стороны ВСУ увеличилось до девяти
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

По его словам, среди пострадавших — семь сотрудников машиностроительного завода. Также ранения получили двое жителей расположенных вблизи предприятия домов.

«Сейчас медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь», — отметил Пасечник.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ ранения получили три мирных жителя. Известно, что одна из ракет попала в готовившийся к запуску машиностроительный завод.

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