Число пострадавших при обстреле Луганска со стороны ВСУ увеличилось до девяти
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По его словам, среди пострадавших — семь сотрудников машиностроительного завода. Также ранения получили двое жителей расположенных вблизи предприятия домов.
«Сейчас медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь», — отметил Пасечник.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ ранения получили три мирных жителя. Известно, что одна из ракет попала в готовившийся к запуску машиностроительный завод.