Число пострадавших при обстреле Луганска со стороны ВСУ увеличилось до девяти

Девять мирных жителей Луганска получили ранения в результате ракетного удара, нанесённого Вооружёнными силами Украины. Об этом сообщил в личном Telegram-канале глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

По его словам, среди пострадавших — семь сотрудников машиностроительного завода. Также ранения получили двое жителей расположенных вблизи предприятия домов.

«Сейчас медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь», — отметил Пасечник.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ ранения получили три мирных жителя. Известно, что одна из ракет попала в готовившийся к запуску машиностроительный завод.