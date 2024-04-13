Сирены воздушной тревоги прозвучали в двух регионах Украины
Воздушную тревогу объявили в двух регионах Украины. На это указывают данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
- Gettyimages.ru
- © Kathrine Andi
Согласно этим данным, сирены воздушной тревоги активировали в Харьковской и Сумской областях на северо-востоке Украины.
В пятницу, 12 апреля, режим предупреждения об угрозе с воздуха объявляли по всей территории Украины.
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