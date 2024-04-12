Воздушную тревогу объявили по всей Украине

Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины, следует из данных онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Сначала сирены прозвучали в Киеве, а потом тревога распространилась на всю территорию страны.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев ранее заявил, что российские войска в Сумах поразили место дислокации украинских военных.