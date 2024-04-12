Воздушную тревогу объявили по всей Украине
Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины, следует из данных онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
- Gettyimages.ru
- © Anadolu
Сначала сирены прозвучали в Киеве, а потом тревога распространилась на всю территорию страны.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев ранее заявил, что российские войска в Сумах поразили место дислокации украинских военных.
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