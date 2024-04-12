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Воздушную тревогу объявили по всей Украине

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Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины, следует из данных онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
Воздушную тревогу объявили по всей Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

Сначала сирены прозвучали в Киеве, а потом тревога распространилась на всю территорию страны.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев ранее заявил, что российские войска в Сумах поразили место дислокации украинских военных.

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