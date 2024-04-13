«СТРАНА.ua»: у лишившегося ног бойца ВСУ требовали медсправку на границе Украины

Бойца Вооружённых сил Украины, демобилизованного после потери обеих ног, не выпускали за границу из-за отсутствия медицинских документов.

Как сообщило украинское издание «СТРАНА.ua», мужчину целый час не хотели пропускать при выезде с Украины в Польшу на пункте «Рава-Русская».

«Пограничник интересовался, есть ли у него медицинские документы. Притом что ветеран стоял перед ним на двух протезах», — указывается в сообщении.

Ранее кабмин Украины предложил лишать свободы за отказ от медосмотра в территориальных центрах комплектования.