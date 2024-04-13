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Аналитик Марцинкевич: удары по ПХГ на западе Украины лишают Киев заработка

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Повреждения инфраструктуры подземных хранилищ газа на западе Украины лишают Киев заработка, заявил главред аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика Инфо» Борис Марцинкевич.
Аналитик Марцинкевич: удары по ПХГ на западе Украины лишают Киев заработка
  • Gettyimages.ru
  • © Arvydas Lakacauskas

По его словам, повреждения инфраструктуры ПХГ могут привести к невозможности закачки и извлечения газа, что исключает использование хранилища в качестве таможенного склада газа для европейских компаний.

«Соответственно, те планы, которые были у киевского режима, — использовать хранилище как источник денег... я не думаю, что европейские компании будут так рисковать», — цитирует Марцинкевича РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ВС России за неделю нанесли один массированный и 47 групповых ударов по Украине.

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