Аналитик Марцинкевич: удары по ПХГ на западе Украины лишают Киев заработка
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По его словам, повреждения инфраструктуры ПХГ могут привести к невозможности закачки и извлечения газа, что исключает использование хранилища в качестве таможенного склада газа для европейских компаний.
«Соответственно, те планы, которые были у киевского режима, — использовать хранилище как источник денег... я не думаю, что европейские компании будут так рисковать», — цитирует Марцинкевича РИА Новости.
Ранее сообщалось, что ВС России за неделю нанесли один массированный и 47 групповых ударов по Украине.