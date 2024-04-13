Кимаковский: ВС России лишили ВСУ возможности выстраивать первую линию обороны в ДНР
Об этом, как информирует РИА Новости, заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
«Эти укрепрайоны (в Марьинке и Авдеевке — RT) сломались — и мы теперь знаем, как примерно противник выстраивает и эшелонирует свою оборону», — сказал Кимаковский.
При этом он подчеркнул, что ВС России нашли «ювелирные инструменты» для взлома укрепрайонов противника.
Ранее Кимаковский заявил, что перелом в пользу войск России произошёл на фронтах Донецкого направления.
По его словам, ВС России давят ВСУ на всех направлениях в ДНР.