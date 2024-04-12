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Гуцул: российские банковские карты МИР начнут выдавать в Гагаузии с 1 мая

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Глава Гагаузии Евгения Гуцул в интервью программе De facto на телеканале GRT сообщила, что российские банковские карты МИР начнут выдавать в автономии с 1 мая.
Гуцул: российские банковские карты МИР начнут выдавать в Гагаузии с 1 мая
  • РИА Новости

«С 1 мая мы планируем выдавать российские банковские карты МИР нашим пенсионерам. Это всё реализуемо», — цитирует её РИА Новости.

Ранее Гуцул заявляла, что картами МИР в Гагаузии смогут пользоваться около 25 тыс. человек.

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