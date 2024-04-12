RT в Telegram
Подпишись

Гуцул заявила о стремлении Кишинёва ликвидировать Гагаузскую автономию

Короткая ссылка
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в интервью программе De facto на телеканале GRT сообщила, что Кишинёв стремится ликвидировать Гагаузскую автономию.
Гуцул заявила о стремлении Кишинёва ликвидировать Гагаузскую автономию
  • РИА Новости

Она отметила, что в настоящий момент власти Кишинёва всячески препятствуют развитию Гагаузской автономии, а молдавская правящая партия ПДС «чуть ли не каждый день» говорит о ликвидации Гагаузской автономии.

«Мы понимаем, какие цели они преследуют и на что они направлены: это ликвидация Гагаузской автономии», — цитирует её ТАСС.

Ранее Гуцул заявила, что все проекты властей Гагаузии, особенно социальные, блокируются Кишинёвом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить