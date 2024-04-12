Гуцул заявила о стремлении Кишинёва ликвидировать Гагаузскую автономию

Глава Гагаузии Евгения Гуцул в интервью программе De facto на телеканале GRT сообщила, что Кишинёв стремится ликвидировать Гагаузскую автономию.

Она отметила, что в настоящий момент власти Кишинёва всячески препятствуют развитию Гагаузской автономии, а молдавская правящая партия ПДС «чуть ли не каждый день» говорит о ликвидации Гагаузской автономии.

«Мы понимаем, какие цели они преследуют и на что они направлены: это ликвидация Гагаузской автономии», — цитирует её ТАСС.

Ранее Гуцул заявила, что все проекты властей Гагаузии, особенно социальные, блокируются Кишинёвом.