Лукашенко: Украине прилетит десятикратный ответ на отправку БПЛА в Россию
- AFP
- © Ilya PITALEV / SPUTNIK
«Украинцы должны понимать, что, если они будут забрасывать БПЛА на такие объекты, как нефтеперерабатывающий завод, ответ прилетит мгновенно в десятикратном размере», — сказал он журналистам.
Видео опубликовал журналист Павел Зарубин.
Лукашенко также заявил, что Украине следует сесть за стол переговоров с представителями России.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не чувствуют готовности украинской стороны к переговорам.