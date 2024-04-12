Лукашенко: Украине прилетит десятикратный ответ на отправку БПЛА в Россию

Украина получит ответ в десятикратном размере, если будет направлять беспилотники в Россию, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Украинцы должны понимать, что, если они будут забрасывать БПЛА на такие объекты, как нефтеперерабатывающий завод, ответ прилетит мгновенно в десятикратном размере», — сказал он журналистам.

Видео опубликовал журналист Павел Зарубин.

Лукашенко также заявил, что Украине следует сесть за стол переговоров с представителями России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не чувствуют готовности украинской стороны к переговорам.