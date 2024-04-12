Песков: в Кремле не чувствуют готовности Украины к переговорам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не чувствуют готовности украинской стороны к переговорам.
- РИА Новости
«Нет, не чувствуют», — ответил он на соответствующий вопрос.
Ранее российский президент Владимир Путин в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что в Киеве сами должны решить, с какими государствами взаимодействовать.
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