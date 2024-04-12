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Минобороны: за неделю уничтожено пять пусковых установок ЗРК SAMP/T ВСУ

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В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили за неделю пять пусковых установок ЗРК SAMP/T ВСУ.
Минобороны: за неделю уничтожено пять пусковых установок ЗРК SAMP/T ВСУ
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Об этом говорится в сводке ведомства.

«Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожено пять пусковых установок зенитных ракетных комплексов SAMP/T франко-итальянского производства», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что также были уничтожены С-300 и С-125, две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

Ранее сообщалось, что ВС России за неделю нанесли один массированный и 47 групповых ударов по Украине.

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