Минобороны: за неделю уничтожено пять пусковых установок ЗРК SAMP/T ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили за неделю пять пусковых установок ЗРК SAMP/T ВСУ.

Об этом говорится в сводке ведомства.

«Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожено пять пусковых установок зенитных ракетных комплексов SAMP/T франко-итальянского производства», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что также были уничтожены С-300 и С-125, две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

Ранее сообщалось, что ВС России за неделю нанесли один массированный и 47 групповых ударов по Украине.