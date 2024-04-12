Минобороны: за неделю уничтожено пять пусковых установок ЗРК SAMP/T ВСУ
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Об этом говорится в сводке ведомства.
«Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожено пять пусковых установок зенитных ракетных комплексов SAMP/T франко-итальянского производства», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что также были уничтожены С-300 и С-125, две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.
Ранее сообщалось, что ВС России за неделю нанесли один массированный и 47 групповых ударов по Украине.