Подразделения группировки российских войск «Запад» в течение недели улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ на Купянском направлении.

Как сообщили в Министерстве обороны России, также были отражены четыре контратаки штурмовых групп двух бригад ВСУ в районах населённых пунктов Григоровка и Терны Донецкой Народной Республики.

«Потери противника за неделю составили более 380 военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин и 17 автомобилей», — отметили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что потери ВСУ на Авдеевском направлении за неделю составили более 2130 военнослужащих.