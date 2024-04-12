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МО: ВСУ за неделю потеряли более 380 военных на Купянском направлении

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Подразделения группировки российских войск «Запад» в течение недели улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ на Купянском направлении.
МО: ВСУ за неделю потеряли более 380 военных на Купянском направлении
  • AFP
  • © Roman PILIPEY

Как сообщили в Министерстве обороны России, также были отражены четыре контратаки штурмовых групп двух бригад ВСУ в районах населённых пунктов Григоровка и Терны Донецкой Народной Республики.

«Потери противника за неделю составили более 380 военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин и 17 автомобилей», — отметили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что потери ВСУ на Авдеевском направлении за неделю составили более 2130 военнослужащих.

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