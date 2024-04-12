МО: потери ВСУ на Авдеевском направлении за неделю составили более 2130 бойцов

Потери украинской армии на Авдеевском направлении за неделю составили более 2130 военных и шесть танков.

Об этом сообщило российское оборонное ведомство.

«На Авдеевском направлении за неделю ВСУ потеряли свыше 2130 военнослужащих, шесть танков», — говорится в сообщении.

Кроме того, были уничтожены 24 боевые бронированные машины, 51 автомобиль и 22 орудия полевой артиллерии.

Также в Минобороны России заявили, что российские войска за неделю нанесли один массированный и 47 групповых ударов по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов Украины.