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МО: потери ВСУ на Авдеевском направлении за неделю составили более 2130 бойцов

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Потери украинской армии на Авдеевском направлении за неделю составили более 2130 военных и шесть танков.
МО: потери ВСУ на Авдеевском направлении за неделю составили более 2130 бойцов
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом сообщило российское оборонное ведомство.

«На Авдеевском направлении за неделю ВСУ потеряли свыше 2130 военнослужащих, шесть танков», — говорится в сообщении.

Кроме того, были уничтожены 24 боевые бронированные машины, 51 автомобиль и 22 орудия полевой артиллерии.

Также в Минобороны России заявили, что российские войска за неделю нанесли один массированный и 47 групповых ударов по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов Украины.

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