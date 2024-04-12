RT показал работу ВС России на высотах у Клещеевки

Бойцы Ленинградского полка 1486 рассказали военкору RT Владу Андрице о боевых действиях на высотах у Клещеевки в ДНР.

Штаб полка расположен в Артёмовске, передвижение здесь возможно только ночью или в сумерках из-за целого роя вражеских дронов. Вдоль дорог усиленно работают российские станции РЭБ, которые глушат БПЛА противника.

В пункте временной дислокации бойцы с беспилотников наблюдают за высотами, наводя артиллерию и штурмовиков. Враг хорошо окопался — есть даже бетонные укрытия и так называемые лисьи норы, которые не видно с дрона.

БПЛА также сбрасывают бойцам ВС России на земле воду, боеприпасы, батареи для радиостанций.

«Сейчас артиллерия обработала всё так, что просто голое поле практически, потому что «птички» круглосуточно висят: и наблюдатели, и сбросы, и FPV. И их почему-то становится всё больше и больше, к счастью — с обеих сторон», — рассказал старшина батальона с позывным Старый.

Ранее RT опубликовал видео того, как ВС России поразили опорник ВСУ.