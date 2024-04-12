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ВХ: первые подразделения Иностранного легиона Франции переброшены в Славянск

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Первые подразделения французского Иностранного легиона переброшены в Славянск, сообщает Военная хроника.
ВХ: первые подразделения Иностранного легиона Франции переброшены в Славянск
  • AFP
  • © Anatolii Stepanov

По данным Военной хроники, представители 3-го пехотного полка французского Иностранного легиона накануне прибыли в расположение 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске.

По предварительной информации, первая группа из 100 человек — специалисты по артиллерийской разведке, а также инженерная группа, специализация которой — фортификация и строительство полевых укреплений.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что французские военные в составе около 1,5 тыс. человек могут быть приведены в готовность в апреле для переброски на Украину.

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