Песков: практика полётов белорусских космонавтов на МКС будет продолжена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что практика полётов белорусских космонавтов на МКС будет продолжена.

РИА Новости

«Эта практика будет расширяться. Это не был разовый полёт», — заявил Песков. Ранее первая белорусская женщина-космонавт, член экипажа Международной космической станции Марина Василевская была награждена орденом Гагарина.