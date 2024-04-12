Песков: практика полётов белорусских космонавтов на МКС будет продолжена
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что практика полётов белорусских космонавтов на МКС будет продолжена.
- РИА Новости
«Эта практика будет расширяться. Это не был разовый полёт», — заявил Песков.
Ранее первая белорусская женщина-космонавт, член экипажа Международной космической станции Марина Василевская была награждена орденом Гагарина.
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