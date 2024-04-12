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Путин наградил орденом Гагарина первую белорусскую космонавтку Василевскую

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Первая белорусская женщина-космонавт, член экипажа Международной космической станции Марина Василевская награждена орденом Гагарина. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

В документе, размещённом на портале официального опубликования правовых актов, отмечается, что награды Василевскую удостоили за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полёта на МКС.

Помимо Василевской, орденом Гагарина также награждены инструкторы-космонавты-испытатели Олег Новицкий и Сергей Прокопьев.

Ранее сообщалось, что Путин присвоил звание Героев России космонавтам Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву.

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