Путин наградил орденом Гагарина первую белорусскую космонавтку Василевскую

Первая белорусская женщина-космонавт, член экипажа Международной космической станции Марина Василевская награждена орденом Гагарина. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

В документе, размещённом на портале официального опубликования правовых актов, отмечается, что награды Василевскую удостоили за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полёта на МКС.

Помимо Василевской, орденом Гагарина также награждены инструкторы-космонавты-испытатели Олег Новицкий и Сергей Прокопьев.

Ранее сообщалось, что Путин присвоил звание Героев России космонавтам Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву.