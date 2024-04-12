При посольстве Армении в Великобритании назначат военного атташе

Армения назначит военного атташе при посольстве в Великобритании.

Данное решение было принято на заседании правительства республики, отмечает Sputnik Армения.

В пояснительной записке к проекту отмечено, что сотрудничество двух стран в сфере безопасности развивается.

Как уточняется, оно включает, в частности, командирские курсы, проводимые британскими офицерами, участие в международных миротворческих контингентах.

Ранее глава Министерства обороны Эстонии Ханно Певкур заявил о наличии на Украине военных атташе стран НАТО.