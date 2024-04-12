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При посольстве Армении в Великобритании назначат военного атташе

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Армения назначит военного атташе при посольстве в Великобритании.
При посольстве Армении в Великобритании назначат военного атташе
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Данное решение было принято на заседании правительства республики, отмечает Sputnik Армения.

В пояснительной записке к проекту отмечено, что сотрудничество двух стран в сфере безопасности развивается.

Как уточняется, оно включает, в частности, командирские курсы, проводимые британскими офицерами, участие в международных миротворческих контингентах.

Ранее глава Министерства обороны Эстонии Ханно Певкур заявил о наличии на Украине военных атташе стран НАТО.

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