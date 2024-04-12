Посол ЕС Мажейкс допустил вхождение Молдавии в объединение без Приднестровья

Вариант, при котором в Европейский союз сперва войдёт подконтрольная Кишинёву территория Молдавии, а позже присоединится Приднестровье, допустим. Об этом сообщил посол объединения в республике Янис Мажейкс.

По его словам, сказанным в интервью украинскому изданию «Общественное», в ЕС могут обдумать такой вариант, однако он является нежелательным.

Мажейкс объяснил, что объединение заинтересовано в принятии Молдавии «с реинтегрированным Приднестровьем».

«Но мы не хотим иметь эту страну как узника политических урегулирований», — добавил он.

Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что жители Молдавии не хотят присоединения республики к ЕС.