Посол ЕС Мажейкс допустил вхождение Молдавии в объединение без Приднестровья
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По его словам, сказанным в интервью украинскому изданию «Общественное», в ЕС могут обдумать такой вариант, однако он является нежелательным.
Мажейкс объяснил, что объединение заинтересовано в принятии Молдавии «с реинтегрированным Приднестровьем».
«Но мы не хотим иметь эту страну как узника политических урегулирований», — добавил он.
Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что жители Молдавии не хотят присоединения республики к ЕС.