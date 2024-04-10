Глава Гагаузии заявила, что молдаване не хотят присоединения страны к ЕС

Молдаване не хотят присоединения страны к ЕС, заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул.

«От большинства граждан Республики Молдова могу сказать, что люди не хотели бы этого. Мы хотим жить в суверенной, нейтральной, независимой стране, где мы будем дружить со всеми нашими соседями», — сказала она РИА Новости.

По словам Гуцул, Молдавия не нуждается в каких-либо военных блоках, в том числе, в НАТО.

Ранее в МИД Молдавии заявили, что хор задержали в Литве из-за отсутствия лицензии у перевозчика.

Молдавский политик Илан Шор заявил, что Европа в очередной раз показала своё отношение к Молдавии, запретив автобусу с детским хором транзит через Литву.