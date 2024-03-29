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Шор: ЕС показал отношение к Молдавии, не пропустив автобус с хором через Литву

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Молдавский политик Илан Шор заявил, что Европа в очередной раз показала своё отношение к Молдавии, запретив автобусу с детским хором транзит через Литву.
Шор: ЕС показал отношение к Молдавии, не пропустив автобус с хором через Литву
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

В эфире АТН он подчеркнул, что ЕС поиздевался над детьми, которые должны были вернуться домой.

«Самое смешное, что европейцы до такой степени охамели, что уже издеваются над детьми», — добавил Шор.

При этом политик самостоятельно оплатил детям авиабилеты до дома. Однако, как передаёт корреспондент RT Константин Придыбайло, им придётся добираться с пересадкой, потому что прямого авиасообщения нет.

Ранее в МИД Молдавии заявили, что хор задержали в Литве из-за отсутствия лицензии у перевозчика.

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