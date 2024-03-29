Шор: ЕС показал отношение к Молдавии, не пропустив автобус с хором через Литву
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В эфире АТН он подчеркнул, что ЕС поиздевался над детьми, которые должны были вернуться домой.
«Самое смешное, что европейцы до такой степени охамели, что уже издеваются над детьми», — добавил Шор.
При этом политик самостоятельно оплатил детям авиабилеты до дома. Однако, как передаёт корреспондент RT Константин Придыбайло, им придётся добираться с пересадкой, потому что прямого авиасообщения нет.
Ранее в МИД Молдавии заявили, что хор задержали в Литве из-за отсутствия лицензии у перевозчика.