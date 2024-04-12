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Вступивший в ВСУ украинский комик Розовый получил тяжёлое ранение в голову

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Вступивший в ВСУ участник украинской «Лиги смеха» комик Виктор Розовый получил тяжёлое ранение головы.

Об этом сообщила его супруга в соцсетях, передаёт РИА Новости.

По её словам, Розовый получил осколочное ранение в ходе боевых действий 21 марта.

Ранее раненый российский пулемётчик Родомир Максимов в одиночку ликвидировал 27 солдат ВСУ.

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