Вступивший в ВСУ украинский комик Розовый получил тяжёлое ранение в голову

Вступивший в ВСУ участник украинской «Лиги смеха» комик Виктор Розовый получил тяжёлое ранение головы.

Об этом сообщила его супруга в соцсетях, передаёт РИА Новости.

По её словам, Розовый получил осколочное ранение в ходе боевых действий 21 марта.

Ранее раненый российский пулемётчик Родомир Максимов в одиночку ликвидировал 27 солдат ВСУ.