Вступивший в ВСУ украинский комик Розовый получил тяжёлое ранение в голову
Вступивший в ВСУ участник украинской «Лиги смеха» комик Виктор Розовый получил тяжёлое ранение головы.
Об этом сообщила его супруга в соцсетях, передаёт РИА Новости.
По её словам, Розовый получил осколочное ранение в ходе боевых действий 21 марта.
Ранее раненый российский пулемётчик Родомир Максимов в одиночку ликвидировал 27 солдат ВСУ.
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