Раненый российский пулемётчик Максимов в одиночку ликвидировал 27 солдат ВСУ

Рядовой Родомир Максимов, несмотря на получение ранений, уничтожил 27 военных ВСУ за двое суток обороны занятого опорного пункта в районе Новомихайловки (ДНР).

Как рассказали в Минобороны России, сначала боец обошёл противника с фланга и ликвидировал трёх солдат ВСУ, после чего в бой пошли другие штурмовики России.

Затем из пулемёта Максимов подбил американский БТР MaxxPro и сорвал несколько попыток ВСУ атаковать, в том числе на танках. Был ранен. Бойцам удалось удержать занятый опорник без потерь.

Уточняется, что герой будет представлен к награде.

Ранее военный корреспондент RT Влад Андрица рассказал, что боец Вооружённых сил России с позывным Соловей чудом выжил при попадании авиабомбы в блиндаж, он сутки продержался на позиции один и без связи.