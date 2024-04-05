Раненый российский пулемётчик Максимов в одиночку ликвидировал 27 солдат ВСУ
- РИА Новости
Как рассказали в Минобороны России, сначала боец обошёл противника с фланга и ликвидировал трёх солдат ВСУ, после чего в бой пошли другие штурмовики России.
Затем из пулемёта Максимов подбил американский БТР MaxxPro и сорвал несколько попыток ВСУ атаковать, в том числе на танках. Был ранен. Бойцам удалось удержать занятый опорник без потерь.
Уточняется, что герой будет представлен к награде.
Ранее военный корреспондент RT Влад Андрица рассказал, что боец Вооружённых сил России с позывным Соловей чудом выжил при попадании авиабомбы в блиндаж, он сутки продержался на позиции один и без связи.