RT: боец ВС России с позывным Соловей выжил при попадании авиабомбы в блиндаж

Военный корреспондент RT Влад Андрица рассказал, что боец Вооружённых сил России с позывным Соловей чудом выжил при попадании авиабомбы в блиндаж, он сутки продержался на позиции один и без связи.

Военному 27 лет, он из Луганска. Когда начинался «майдан», украинские военные принесли ему повестку, однако мужчина не хотел служить в Вооружённых силах Украины, поэтому уехал в Россию к родителям.

Теперь Соловей является диверсантом из группы Аида спецназа «Ахмат». В беседе с военкором боец рассказал про упавшую в их блиндаж ФАБ, которая не разорвалась.

«Мы сидим кушаем, пьём чай, я сижу на стуле. Телевизор смотрим. И просто хлопок и удар. Я прихожу в себя, не пойму ничего, вся комната в пыли. Если бы был разрыв, нас бы не нашли вообще. Это был авиаудар, сильно спланированный. Настолько мы их (ВСУ. — RT) там закошмарили. У них опять ничего не получилось», — рассказал он.

Соловей был вместе с военным с позывным Аид, когда тот уничтожил в ножевом бою противника. Чётко сработать помогло то, что бойцы поняли друг друга без слов в экстренной ситуации.

«План был совершенно другой. У Аида запутался винторез. Он встал, побежал к часовому, я голову поднимаю — они упали, я побежал, кинул гранату. Аид забрал у него автомат, и мы просто так же быстро убежали. Эмоции непередаваемые», — вспоминает он.

Ранее Влад Андрица поговорил с первым замгубернатора Забайкальского края Маратом Мирхайдаровым (позывной Аманат), который принимает участие в специальной военной операции.