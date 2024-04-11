Переговоры Путина и Лукашенко в Кремле завершились
Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин в своём Telegram.
«Переговоры завершены», — указал он, отметив, что они продолжатся 12 апреля.
В своём посте он также опубликовал то, как автомобиль белорусского лидера вместе с кортежем выехал из Кремля.
Ранее российский лидер Владимир Путин во время беседы с президентом Белоруссии Александром Лукашенко назвал удары по украинским энергообъектам частью демилитаризации Украины, так как это оказывает влияние на украинский ОПК.