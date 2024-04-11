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Захарова: новое контрнаступление Киева приведёт к истреблению украинцев

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Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что новое контрнаступление Киева, о котором заявил Владимир Зеленский, приведёт к окончательному истреблению украинцев.
Захарова: новое контрнаступление Киева приведёт к истреблению украинцев
  • © Пресс-служба МИД РФ

Об этом она написала в своём Telegram.

«Зеленский заявил о плане нового «контрнаступления». Министерство обороны России напомнило, чем закончились предыдущие планы и «контрнаступы», — отметила дипломат.

Захарова объяснила данные заявления Зеленского, назвав их «публичными отрыжками», желанием Киева получить от Запада новых денег, напомнить о себе миру и подыграть президенту США, показав якобы жизнеспособность байденовского проекта под названием «украинская демократия».

«К чему это всё может привести? Зеленский окончательно истребит украинцев», — подчеркнула она.

Ранее Зеленский сообщал, что киевский режим занимается подготовкой плана очередного контрнаступления. Данный план, по его словам, предусматривает в том числе разрушение Крымского моста.

Высокопоставленный источник в Минобороны России заявил, что реализация плана Зеленского по контрнаступлению завершится разгромом ВСУ.

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