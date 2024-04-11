Захарова: новое контрнаступление Киева приведёт к истреблению украинцев
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Об этом она написала в своём Telegram.
«Зеленский заявил о плане нового «контрнаступления». Министерство обороны России напомнило, чем закончились предыдущие планы и «контрнаступы», — отметила дипломат.
Захарова объяснила данные заявления Зеленского, назвав их «публичными отрыжками», желанием Киева получить от Запада новых денег, напомнить о себе миру и подыграть президенту США, показав якобы жизнеспособность байденовского проекта под названием «украинская демократия».
«К чему это всё может привести? Зеленский окончательно истребит украинцев», — подчеркнула она.
Ранее Зеленский сообщал, что киевский режим занимается подготовкой плана очередного контрнаступления. Данный план, по его словам, предусматривает в том числе разрушение Крымского моста.
Высокопоставленный источник в Минобороны России заявил, что реализация плана Зеленского по контрнаступлению завершится разгромом ВСУ.