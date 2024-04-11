Высокопоставленный источник в Минобороны России заявил, что реализация плана Владимира Зеленского по контрнаступлению завершится разгромом ВСУ и началом пути к миру на российских условиях.

По словам источника российского оборонного ведомства, на Украине уже давно нет ничего своего, касающегося армии, да и в западных странах властям осталось лишь «раздевать свои войска догола».

Источник отметил, что, благодаря подобным нетривиальным подходам в военном планировании, нет причин сомневаться в том, что реализация нового плана Зеленского по контрнаступлению приведёт к полной катастрофе для Украины.

«С окончательным разгромом ВСУ и началом пути к миру на российских условиях», — добавил собеседник.

Ранее Зеленский сообщал, что киевский режим занимается подготовкой плана очередного контрнаступления. Данный план, по его словам, предусматривает в том числе разрушение Крымского моста.