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Источник в МО: план Зеленского по контрнаступлению завершится разгромом ВСУ

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Высокопоставленный источник в Минобороны России заявил, что реализация плана Владимира Зеленского по контрнаступлению завершится разгромом ВСУ и началом пути к миру на российских условиях.
Источник в МО: план Зеленского по контрнаступлению завершится разгромом ВСУ
  • Gettyimages.ru

По словам источника российского оборонного ведомства, на Украине уже давно нет ничего своего, касающегося армии, да и в западных странах властям осталось лишь «раздевать свои войска догола».

Источник отметил, что, благодаря подобным нетривиальным подходам в военном планировании, нет причин сомневаться в том, что реализация нового плана Зеленского по контрнаступлению приведёт к полной катастрофе для Украины.

«С окончательным разгромом ВСУ и началом пути к миру на российских условиях», — добавил собеседник.

Ранее Зеленский сообщал, что киевский режим занимается подготовкой плана очередного контрнаступления. Данный план, по его словам, предусматривает в том числе разрушение Крымского моста.

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