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МО: итогом контрнаступления стали гибель и ранения более 166 тысяч военных ВСУ

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Итогом воплощения в жизнь плана контрнаступления Владимира Зеленского в 2023 году стали гибель и тяжёлые ранения более 166 тыс. военнослужащих ВС Украины, заявил высокопоставленный источник в Министерстве обороны России.
МО: итогом контрнаступления стали гибель и ранения более 166 тысяч военных ВСУ
  • AP

«Следует напомнить, что итогом воплощения в жизнь предыдущего плана контрнаступления главнокомандующего Зеленского в 2023 году, мягко названного им «не столь успешным», стали гибель и тяжёлые ранения более 166 тыс. военнослужащих ВСУ, а также потеря 789 танков, 2,4 тыс. других бронированных машин и 132 самолётов», — отметил он.

В российском ведомстве также отметили, что реализация плана Зеленского по контрнаступлению завершится разгромом ВСУ и началом пути к миру на российских условиях.

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