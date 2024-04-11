Силы ПВО России уничтожили ещё один БПЛА ВСУ над Белгородской областью
- РИА Новости
«Около 17:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области.
Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили три украинских беспилотника в Белгородской области.