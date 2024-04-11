Силы ПВО России уничтожили ещё один БПЛА ВСУ над Белгородской областью

В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО уничтожили ещё один БПЛА ВСУ над Белгородской областью.

РИА Новости

«Около 17:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства. Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области. Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили три украинских беспилотника в Белгородской области.