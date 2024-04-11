Белгородская семья рассказала, как уезжала из Грайворона из-за атак ВСУ
«Мы только выехали из дома — и начался обстрел. Мы вокруг, окольными путями выезжали», — рассказала военкору RT Валентину Горшенину мать семейства Татьяна Пащенко.
Она поблагодарила водителя, который вывез её и близких буквально под снарядами. По её словам, в городе есть группа из трёх водителей, которые помогают эвакуироваться мирным жителям.
«С собой ничего не брали, буквально то, что было на себе, документы — и всё», — добавила она.
Ранее российские системы ПВО уничтожили два дрона ВСУ в Белгородской области.